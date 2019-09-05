Столичное «Динамо» на чужой площадке уступило московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. У гостей отличились нападающие Теему Пулккинен и Андрей Костицын.

Следующий поединок «зубры» проведут на выезде против «Сочи» в пятницу, 6 сентября (начало — в 19.30 по белорусскому времени).

ДИНАМО Мск — ДИНАМО Мн — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

МОСКВА. «VTB-Арена». Начало — в 19.30.

ДИНАМО Мск: Бочаров (Кузнецов), Чайковски — Хиетанен, Петерссон — Шипачев (К) — Яшкин, Григорьев — Зайцев, Алексеев — Игумнов — Афиногенов; Волков — Миронов (А), Кулемин (А) — Ефремов — Моисеев; Тарасов — Круглов — Муранов; Огурцов, Петунин.

ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); П.Денисов — Эллиотт, А. Костицын (А) — Паре — Стефанович; Дерябин — Граньяни (А), Мартынов — Шор — Пулккинен; Дюков — Готовец (К), Павленко — Ковыршин — Степанов; Павлович — Китаров – Феоктистов; Евенко, Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Пулккинен (17.22). 1:1 — Шипачев (23.11 — бол.). 2:1 — Моисеев (Миронов, Кулемин, 23.37). 3:1 — Кулемин (40.32). 3:2 — А.Костицын (Эллиотт, Паре, 50,42 — бол.).