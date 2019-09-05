Вместе с программой по интеграции будет подписан ряд соглашений, в том числе по газу.

Программу действий по интеграции и ряд соглашений президенты Беларуси и России подпишут в декабре, заявил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает Sputnik.

Правительство Беларуси во вторник передало на рассмотрение президента программу действий по дальнейший интеграции с Россией. Документ пока не опубликован, однако в дальнейшем премьер-министр Сергей Румас не исключал его обнародования для снятия вопросов в обществе.

От даты не отступают

«Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет», – заявил Крутой в четверг.

Сделать это, по словам министра, планируется 8 декабря – на 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. Возможно, произойдет это и накануне.

«От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, – это промежуточная работа», – пояснил Крутой.

Программа, отметил министр, будет носить рамочный характер. Все вопросы, добавил Крутой, будут «расшиты» в дорожных карт, после которых начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года.

Общие рынки

«В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений», – пояснил министр экономики.

Таким образом, будет определено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года.

«И с 1 января 2021 года по основным сферам будут уже запущены общие рынки. Это общая концепция, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения», – добавил Крутой, его слова привела БелТА.

На вопрос о том, остаются ли между сторонами спорные вопросы, Крутой ответил утвердительно. При этом он не смог пояснить, в каких сферах их больше или меньше. «Все это можно понять и делать какие-то комментарии, когда отраслевые специалисты сядут за дорожные карты, во что-то упрутся, и там мы поймем массив разногласий на каждой чаше весов, будем это все оценивать», – добавил глава Минэкономики.

О газе договорятся, диалог деловой

Цена на газ с 1 января 2020 года – достаточно острый вопрос в отношениях – будет определена в межправительственном соглашении, добавил Дмитрий Крутой.

Он также уточнил, что цена с 1 января 2020 года на поставляемый в Беларусь российский газ будет определена в отдельном межправительственном соглашении.

Министр охарактеризовал качество диалога с российской стороной как очень деловое, нормальное и оперативное.