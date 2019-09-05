Каких специалистов ищут наниматели в Минске на зарплату от 3500 белорусских рублей.

К примеру, генеральному директору в Банковском процессинговом центре обещают заработную плату в 6003 белорусских рубля. А в строительной компании «Высокий замок» сразу две высокооплачиваемых вакансии: требуются менеджер (5500 бел. рублей) и руководитель департамента развития организации (зарплата — 3500 бел. рублей).

В администраторе баз данных нуждается компания «Компит эксперт», которая занимается в том числе разработкой информационных систем. Заработную плату обещают от 4000 белорусских рублей.

Иностранная компания «Спатлайт», занимающаяся продажами билетов на развлекательные мероприятия, ищет менеджера по развитию продукта. Зарплату обещают в 8170 бел. рублей.