Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

Парадокс Ферми — одна из самых зловещих загадок, с которыми сталкивалось человечество. Мы до сих пор не поймали сигналы от внеземных цивилизаций, и этот простой факт имеет множество объяснений, начиная от абсолютно безобидных и заканчивая самыми пессимистичными. «Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.

Где все?

В 1950 году Энрико Ферми посетил школу в округе Лос-Аламос (штат Нью-Мексико, США) вместе с другими физиками-ядерщиками, которые занимались Манхэттенским проектом. За обедом он и его коллеги начали обсуждать вопрос о доказательствах существования летающих тарелок. Они посмеялись над картинкой, опубликованной в журнале The New Yorker, где в шутливой форме объяснялось, почему с улиц Нью-Йорка исчезают мусорные баки — их похищают «маленькие зеленые человечки». Затем речь зашла о возможности сверхсветовых двигателей, которые бы позволили инопланетянам посетить Землю. Именно тогда Ферми впервые задал вопрос «Где все?», имея в виду внеземные цивилизации.

Хотя вера в то, что НЛО являются космическими кораблями пришельцев, до сих пор не умерла, у человечества нет доказательств, что технологически развитые (хотя бы на уровне людей) инопланетяне действительно существуют. Астрономам не удалось найти ни гигантские астроинженерные сооружения вроде сферы Дайсона, двигателей Шкадова или мозгов-матрешек, ни поймать внеземные радиосигналы искусственного происхождения. При этом, согласно Ферми, внеземные цивилизации давно должны были расселиться по всему Млечному Пути. Их видимое отсутствие также имеет название «Великая тишина», или «Зловещая тишина».

Существует много различных проявлений Великой тишины. Кроме отсутствия сфер Дайсона, некоторых ученых беспокоит отсутствие зондов фон Неймана, которые давно должны были расселиться по всей галактике и быть замечены людьми. Зонд фон Неймана — это репликатор, то есть самовоспроизводящийся корабль. Даже если предположить, что зонды с небольшой скоростью потребляют вещество небесных тел для собственного размножения, то к настоящему времени ими должен был бы кишеть весь космос. Особо «злая» их разновидность — «Берсеркеры», которые специально уничтожают все на своем пути, — весьма популярна в научно-фантастических произведениях (например, в сериалах «Звездные Врата» или LEXX). Однако, как справедливо заметил американский астроном Карл Саган, даже безвредные зонды представляют угрозу для Млечного Пути, поэтому разумные цивилизации не должны их создавать.

Никто не пройдет

Одним из способов объяснить парадокс Ферми является концепция Великого фильтра, предложенная в 1996 году экономистом Робином Хенсоном. Основной смысл этой гипотезы в том, что ученые на самом деле ошибаются в вероятности возникновения разумной жизни из абиотической (то есть неживой) материи. В настоящий момент предполагается, что внеземные цивилизации возникают везде, где условия благоприятствуют развитию сложной жизни, хотя на самом деле это многоступенчатый процесс, который должен включать в себя появление молекул, подобных РНК, развитие клеток и многоклеточности, эволюцию мозга, успешное овладение технологиями и колонизирование других миров. На любом из этих этапов многое может пойти не так. В том числе нет никаких оснований думать, что и мы сможем полностью освоить Солнечную систему.

По мнению Хенсона, какой-то этап развития разумной жизни на самом деле является менее вероятным, чем кажется на первый взгляд. И чем проще примитивным организмам появиться и развиться до нашего уровня, тем меньше у нас шансов начать колонизацию космоса, заключает исследователь. Если же маловероятен один из прошлых этапов (например, появление многоклеточных), то мы не должны ждать, что поблизости от нас будет существовать похожая на нас цивилизация.

Великому фильтру «поддакивает» немного менее интуитивно понятная концепция — теорема о конце света. Она исходит из предположения, что родившиеся в настоящее время люди с наибольшей вероятностью будут жить во времена расцвета человеческой цивилизации, когда численность населения достигает пика. Таким образом, мы вряд ли находимся среди первых людей, которые когда-либо существовали и будут существовать во Вселенной. По оценкам, которые вытекают из этой теории, человечество вымрет с 95-процентной вероятностью в течение следующих 10 тысяч лет.

Именно космос служит напоминанием для людей, что с нашей цивилизацией происходит что-то не то. Великий барьер подсказывает, что исчезновение человеческой цивилизации в будущем более чем вероятно, и мы должны всерьез отнестись к возможности новой мировой войны или глобальной экологической катастрофы вроде изменения климата. Хенсон пишет, что люди должны принять дополнительные меры для защиты экосистем даже в ущерб экономическому росту.

Лучик надежды

Однако существует несколько оптимистичных утверждений, делающих Великий фильтр более проходимым для человечества. Одно из них — гипотеза зоопарка, согласно которому человечество живет среди внеземных цивилизаций, не собирающихся налаживать с нами контакт. В этом случае они либо не строят астроинженерные сооружения, необходимость которых весьма спорна, либо это мы не можем отличить их космическую деятельность от естественных явлений вроде сверхновых или гамма-вспышек. И наконец, мы можем так плохо понимать астрофизику, что не видим инопланетян там, где они есть. Еще одна возможность: инопланетяне осваивают темную материю, оставляя свою деятельность невидимой. Однако все это лишь спекуляции.

Более интересное объяснение парадокса Ферми ставит человечество из позиции жертвы в позицию хищника. Антропный принцип утверждает, что Вселенная обладает наблюдаемыми свойствами лишь потому, что только эти свойства способствуют появлению наблюдателя. Если немного модифицировать этот принцип, то выходит, что Вселенная «молчит» потому, что отсутствие иных цивилизаций позволяет человечеству существовать. В этом случае земляне станут первой и единственной цивилизацией-суперхищником, которая не даст появиться потенциальным конкурентам.

Правдоподобно и то, что человечество является одной из самых молодых разумных цивилизаций, а сигналы от остальных просто не успели до нас дойти. Недавнее исследование показало, что мы «прослушали» ничтожную долю космического пространства, доступного для поиска чужеродных радиосигналов.