Белорусский оскаровский комитет начинает прием заявок на выдвижение фильма на «Оскар». Подробности сообщает БЕЛТА.

Заявки можно отправлять с 5 по 17 сентября на электронную почту belarusoscar@gmail.com.

«В этот период комитет будет проводить консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения. До 26 сентября он должен объявить решение по фильму-номинанту на премию «Оскар» от Беларуси», — рассказал секретарь комитета, продюсер Валерий Дмитроченко.

К номинантам предъявляются определенные требования. В частности, это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм продолжительностью не менее 40 минут, снятый за пределами США. Доминантным языком не должен быть английский. Оригинальная запись диалогов, а также готовый фильм должны быть преимущественно на белорусском или русском языках.

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года и демонстрироваться не менее 7 дней подряд. До первоначального проката в кинотеатрах разрешается участие в кинофестивалях, но запрещается транслирование фильма-номинанта на телевидении, в интернете, на авиалиниях, выпуск на DVD.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.