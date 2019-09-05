Зачастую, когда человек жалуется на проблемы с давлением, речь идет о слишком высоких показаниях тонометра. Однако существует и такая категория граждан, для которых привычней иметь дело с цифрами, заметно ниже общепринятых представлений о норме.

Что может стать причиной пониженного давления, к чему оно способно привести и что с этим можно поделать?

Меньше нормы

Состояние, при котором у человека отмечается пониженном давление, принято называть «гипотонией» или «артериальной гипотензией». Как правило, подобный диагноз ставится в том случае, если тонометр показывает менее 100/60 мм рт. ст. (в некоторых случаях считается, что данный показатель верен только для представителей сильного пола, а вот у женщин гипотония диагностируется при снижении давления ниже 95/60 мм рт. ст.).

Существуют различные классификации гипотензии. Так, принято выделять физиологическую гипотонию, которая, как правило, не доставляет человеку никаких неприятных ощущений и может быть вызвана индивидуальными особенностями организма, родом занятий или регионом проживания (к примеру, пониженное давление нередко диагностируется у спортсменов и проживающих в горной местности людей). В противовес ей гипотония патологическая может доставить человеку ощутимый дискомфорт и нередко связана с другими заболеваниями, например, с недугами сердечно-сосудистой или эндокринной системы, анемией и так далее.

И в пот, и в холод

Какие же симптомы служат признаком пониженного давления? Как правило, при гипотонии у человека может отмечаться общая слабость или головная боль, усталость даже после незначительных физических нагрузок, а порой даже тошнота или повышенная потливость. Человек очень быстро устает, у него снижается настроение. Также страдающий от гипотонии может заметить, что даже в теплую погоду его руки и ноги остаются холодными, у него может нарушаться сон, а даже такие простые действия, как вставание со стула или подъем с кровати по утрам, способны вызвать головокружение.

Важно понять, действительно ли у вас гипотензия или просто по тем или иным причинам временно упало давление. Для этого необходимо регулярно измерять давление и, если цифры на тонометре раз за разом будут ниже нормы, обратиться за консультацией к врачу.

Не сном единым

Назначить лечение при гипотонии, конечно же, способен только доктор, однако, и сам страдающий от пониженного давления человек может внести свой вклад, скорректировав образ жизни. Зачастую при гипотонии человеку советуют привести в норму свой режим дня и наладить полноценный сон. Полезной также считается умеренная физическая нагрузка (например, прогулки или плавание) и полноценное питание, чтобы человек получал все необходимые ему для здоровья вещества. А вот диеты считаются нежелательными: многие из них способны еще больше понизить давление.