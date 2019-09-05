ОАО «Беларуськалий» из-за ремонтов временно снизит выпуск удобрений не более чем на 30%. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Иван Головатый, передает БЕЛТА.

«Все будет зависеть от калийного рынка, но, возможно, до 30%», — сказал Иван Головатый, отвечая на вопрос о снижении объемов производства в ближайшие 3—4 месяца из-за ремонтных работ.

Глава «Беларуськалия» уточнил, что сегодня не стоит задача наращивания производства, стабильная работа предприятия обеспечивается при 80-процентной загрузке мощностей.

«Беларуськалий» на третьем рудоуправлении проводит работы по ремонту подъемной машины ствола №4 и технологических секций. Планируется также последовательная приостановка двух технологических линий четвертого рудоуправления. В сентябре запланирован капитальный ремонт на третьем рудоуправлении, в октябре — на четвертом, а в конце октября — начале ноября — на втором рудоуправлении.