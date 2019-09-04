Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда «US Open». В четвертьфинале девушки сломили сопротивление венгерки Тимеа Бабош и француженки Кристиной Младенович — 2:6, 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.

В.Азаренко (Беларусь) / Э.Барти (Австралия) — Т.Бабош (Венгрия) / К.Младенович (Франция) — 2:6, 7:5, 6:1

Ранее путевкой в полуфинал обзавелась Арина Соболенко, успешно выступающая с бельгийкой Элис Мертенс. Азаренко и Соболенко могут встретиться в финале.