Международная группа археологов обнаружила на юге Турции остатки поселения, разрушенного около 3 500 тысяч лет назад, сообщает «Мир 24».

Руины находились в Зенджирли, где некогда пролегал главный торговый путь между Месопотамией и Средиземным морем.

Известно, что там был выстроен город-государство Самаль, основанный в 900 году до нашей эры. Археологи давно его изучают, но недавно им удалось вскрыть еще более древний слой со сгоревшими зданиями, сообщается на сайте Университета Чикаго.

Исследовав их, ученые пришли к выводу, что гибель селения была внезапной. Так, в домах сохранились предметы утвари и керамическая посуда.

«Все находится там, где оно было бы в обычный день, и это действительно ценное культурное открытие», – отметил руководитель раскопок профессор Дэвид Шлоен.

Руины датировали примерно 1650 годом до нашей эры. Археологи увидели два сожженных дома, похороненные под разбитыми кирпичами и обломками крыши.

Внутри сохранились десять комнат с расколотыми, но полными наборами керамики и маленькими статуэтками.

Состояние руин показало, что они были охвачены сильным пожаром. Некоторые горшки обгорели особенно глубоко, и ученые предположили, что в них хранились легковоспламеняющиеся жидкости: масло или вино.

В одной из комнат лежал кинжал, брошенный владельцем несколько тысячелетий назад.

Ученые назвали и вероятного «виновника» захвата. По их мнению, город разрушили войска хеттского царя Хаттусили I.

Он был одним из основателей Хеттской империи, чья столица располагалась недалеко от современной Анкары. В начале XVII века до нашей эры хетты расширяли свое влияние в регионе и вели захватнические войны. Очевидно, Самаль также пострадал от вторжения.

Но впоследствии город сумел возродиться и существовал еще несколько столетий. Хеттская империя накапливала силы, пока не столкнулась с другой «сверхдержавой» той эпохи – Древним Египтом. Их противостояние закончилось мирным договором, подписанным в 1250 году до н.э.