В Минске задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин «Яхонт» на улице Кисилева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Подозреваемых задержали 3 сентября, по месту их жительства уже прошли обыски. В доме у родственников одного из подозреваемых был обнаружен тайник с частью похищенного. Ущерб в результате нападения на магазин превысил 1 млн. рублей.

Напомним, нападение произошло 17 августа. Двое мужчин вошли в магазин, где на тот момент не было посетителей. Распылив перцовый газ и связав продавцов, налетчики схватили с витрины ювелирные изделия, в основном золотые, и скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц) УК РБ.