ЦИК Беларуси опубликовал сведения о составе окружных и территориальных избирательных комиссий.

В окружные комиссии включено 1 430 человек. Всего их 110 по числу избирательных округов.

Наибольшее представительство в комиссиях имеют общественные объединения за исключением партий — 58,8% членов избирательных комиссий представляют их. На долю профсоюзов приходится 270, или 18,9% членов комиссий. От «Белой руси» в них вошли 108 человек, или 7,6%, от БСЖ — 101 (7,1%), БРСМ — 93 человека (6,5%), Беларусского фонда мира — 77 представителей (5,4%), БОО ветеранов — 86 человек (6%).

На долю партий пришлось лишь 200 членов избиркомов (14% от общего количества), при этом оппозиционные партии представлены лишь фрагментарно. Так от БНФ включено лишь три человек, от ОГП — один, от БСДП (Грамада) — четыре. Лишь «Справедливый мир» получил 23 места в окружных избиркомах и еще 3 — в территориальных.

Самое большое представительство имеют Компария Беларуси (68 человек), и Республиканская партия труда и справедливости (52). Кроме того, в избиркомах будут представлены Белорусская аграрная партия, Белорусская патриотическая партия, Белорусская социально-спортивная партия, ЛДП, Социал-демократическая партия Народного согласия.