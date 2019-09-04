Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

Как пояснил в распространенном письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео, Госдепартамент вносит «иранское Космическое агентство и два его исследовательских института» в свои черные списки в связи с их причастностью к «чувствительной в плане распространения [оружия массового уничтожения] деятельности». «Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою программу космических запусков в качестве прикрытия для продвижения программ по разработке баллистических ракет. Попытка Ирана 29 августа запустить в космос ракету-носитель подчеркивает актуальность угрозы», — пояснил госсекретарь, слова которого приводит ТАСС.

По словам Помпео, под прикрытием космической программы, начатой в 2013 году, Иран продолжает разрабатывать средства доставки ядерных боеголовок и других видов оружия массового поражения на большие расстояния.

Решение Вашингтона ввести санкции «служит предупреждением для международного научного сообщества о том, что сотрудничество с иранской космической программой может повысить способность Тегерана разрабатывать систему доставки ядерного оружия». «Это первый раз, когда Соединенные Штаты вводят санкции против гражданского космического агентства Ирана в связи с деятельностью, которая способствует продвижению его программы по разработке баллистических ракет», — добавил Помпео.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил факт взрыва, произошедшего на космодроме в Иране. 29 августа Национальное общественное радио США сообщило, что Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни, которая оказалась неудачной. 30 августа министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опроверг сведения о неудачном запуске спутника. По его словам, «в действительности спутник «Нахид-1″ в хорошем состоянии и сейчас находится на испытательной площадке».

Взрыв на космодроме завершил третью попытку Тегерана создать ракету для успешного выведения на орбиту космических спутников, сообщает ABC news. Две другие попытки, предпринятые в январе и феврале для запуска спутников Payam и Doosti, тоже потерпели фиаско. Кроме того, в феврале при пожаре в Космическом центре имама Хомейни погибли трое ученых. Цепь неудач подкрепляет версию о том, что срывы иранской космической программы вызваны диверсиями, за которыми могут стоять иностранные спецслужбы (например, израильские или американские).

Впрочем, Дональд Трамп открестился от причастности к инциденту. В своем микроблоге Twitter президент США выложил спутниковый снимок с разрушениями на иранском космодроме и прокомментировал его: «Соединенные Штаты Америки не причастны к катастрофической аварии, которая произошла во время подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на стартовой площадке Semnan One в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на площадке». Тегеран списал взрыв на некие «технические неполадки».