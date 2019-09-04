Скончался открывший миру супермоделей 90-х фэшн-фотограф Питер Линдберг

Известный в мире моды фотограф Питер Линдберг скончался в возрасте 74 лет. Сообщение об этом появилось в его аккаунте в Instagram, передает Today.kz.

«С большой скорбью сообщаем о кончине Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», – говорится в сообщении.

У него остались жена Петра, бывшая жена Астрид, четверо сыновей и семь внуков.

Питер Линдберг родился в Польше в 1944 году. Фотографией увлекся в 1971-м. Через семь лет переехал в Париж, где у него и началась успешная международная карьеры.

Он сотрудничал с глянцевыми журналами Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire. Снимал известных актрис и моделей. В их числе Катрин Денев, Мадонна, Шэрон Стоун, Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наталья Водянова.

Именно ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.