Корпорация Samsung начала работу над новым телефоном с гибким экраном, который будет складываться в квадрат. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Диагональ экрана телефона составит 6,7 дюйма. Новое устройство получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.

Производитель планирует сделать новое устройство более тонким, чем свой первый складной телефон Galaxy Fold, и при этом более доступным по цене.

По словам источников Bloomberg, новый телефон может быть представлен в начале 2020 года. При этом его выход на рынок будет зависеть от коммерческого успеха Galaxy Fold.

Продажи смартфона Galaxy Fold начнутся в сентябре 2019 года. Выход на рынок первого гибкого смартфона Samsung планировался еще в апреле, но компания в последний момент отложила старт продаж. Это произошло из-за жалоб журналистов и блогеров, тестировавших Galaxy Fold, на поломки экрана телефона.