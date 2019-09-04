Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он будет стремиться развивать отношения с Беларусью, несмотря неизменность критической позиции Вильнюса в отношении БелАЭС.

«Отношения с Беларусью, на мой взгляд, могут и впредь поддерживаться, и мы будем продолжать наши усилия по дальнейшему развитию этих отношений, даже принимая во внимание тот факт, что в вопросе Островецкой АЭС всё остаётся как прежде», — сказал Науседа в передаче «В Центре внимания DELFI».

При этом литовский президент констатировал, что отношения Беларуси с Евросоюзом и США активизируются, несмотря на позицию Литвы.

«Это (развитие отношений с Беларусью — ИФ) возможно и для меня сегодня немного странно видеть, как мы намерены здесь и в дальнейшем занимать такую же позицию, хотя делегации представителей американских властей и руководители ЕС летают в Минск мимо нас и решают там очень конкретные вопросы сотрудничества», — отметил он.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Вильнюс остается принципиальным противником строящейся за счет российского кредита вблизи границы с Литвой (Островец, Гродненская обл.) атомной электростанции. Пуск первого блока БелАЭС запланирован до конца 2019 года, второго — в 2020 году. В связи с этим Литва блокировала подписание базового соглашения об отношениях между Беларусью и Европейским союзом.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте в течение своего первого срока встречалась с Лукашенко несколько раз. Позже она изменила свою позицию и приостановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен из-за тесных связей Минска с Россией и в связи со строительством БелАЭС.