Ободренный решением Верховного суда, Трамп получит от Пентагона 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Ради ее строительства будут заморожены другие 127 проектов.

Министерство обороны США выделило 3,6 миллиарда долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой. Об этом во вторник, 3 сентября, объявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Деньги на заграждение будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом — строительство всех этих объектов будет заморожено.

В конце июля Верховный суд США разрешил правительству США использовать бюджет Пентагона на возведение участков стены. Дональд Трамп прокомментировал решение суда в своем микроблоге в Twitter, назвав его «великой победой в вопросе безопасности границ и верховенства права». Участок стены, на которую были выделены деньги, будет иметь протяженность в 280 километров.

Федеральный суд Калифорнии в мае вынес вердикт, временно запрещающий Трампу использовать средства оборонного ведомства на строительство стены без одобрения Конгресса. Суд также постановил, что правительство не может воспользоваться деньгами, пока в различных судах оспаривается попытка Трампа воспользоваться бюджетом Пентагона. Верховный суд США, в свою очередь, отменил ограничительный указ калифорнийского суда и разрешил президенту США использовать средства Минобороны до завершения судебных споров.