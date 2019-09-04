Даже в рамках базового сценария Беларусь имеет очень медленный рост экономики. При негативном сценарии, подразумевающем наличие внешних шоков, рост может еще более замедлиться.

Сегодня вероятность того, что мировая экономика войдет в рецессию, очень высока. Самый главный риск – это эскалация торговой войны между США и Китаем, отметил директор Исследовательским центром ИПМ Александр Чубрик.

В свою очередь, обратил внимание исследователь, мировая экономика влияет на российскую и белорусскую, а также российская на белорусскую.

Представляя базовый и негативный сценарий для мировой экономики, Александр Чубрик заметил, что вероятность первого оценивается в 50%, а второго в 45%.

При реализации базового сценария ВВП США и Еврозоны в 2020 году ожидается на уровне 1,6%, Китая – 6%. Негативный сценарий предусматривает замедление роста ВВП США до 0,6%, в Еврозоне – до 0,9%, в Китае – до 5,5%.

Что касаемо России, темп прироста ВВП согласно базового сценария составит в следующем году 1,9%, согласно негативного – 0,9%.

Александр Чубрик подчеркнул, что быстрого роста в российской экономике в ближайшей перспективе ждать не стоит.

«Даже при наличии дополнительного фискального стимула серьезного эффекта в экономике не будет. Кроме этого, будут сокращаться реальные доходы. Фактически основной драйвер роста в стране-соседке – это государственные инвестиции», – сказал эксперт.

А что в Беларуси?

Представляя два сценария для Беларуси, Александр Чубрик отметил, что базовый сценарий довольно негативный, а негативный сценарий мало чем отличается от базового.

В рамках базового сценария, признал исследователь ИПМ, не ожидается, что Москва компенсирует Минску последствия налогового маневра в нефтяной отрасли.

«Есть оптимизм касательно того, что Минфин хочет реализовать среднесрочную стратегию по управлению государственным долгом, предполагающую рефинансирование 75% от объемов к погашению каждый год в течение нескольких ближайших лет», – заметил Чубрик.

Также исследователи ИПМ в рамках базового сценария ожидают, что Беларусь будет импортировать и перерабатывать 18 млн тонн нефти на всем прогнозируемом периоде. Цена нефти Urals снизится до 61 доллара за баррель в 2020 году и 60 долларов в 2021-м. Кроме того, со следующего года прекратятся доходы от «перетаможки» нефти.

По оценкам ИПМ, негативный вариант сценария плюс к базовому сценарию предусматривает необходимость дополнительной бюджетной консолидации для исполнения долговых обязательств.

«Из-за падения внешнего спроса получается дополнительное давление на курс. Также будет снижаться инфляция из-за падения совокупного спроса. Кроме этого, будет происходить дополнительное снижение ставки рефинансирования», – добавил Александр Чубрик.

При базовом сценарии рост ВВП немного выше 1% и он будет уходить к нулю к 2021 году. При негативном сценарии рост ВВП уходит в минус: падение к 2021 году на уровне 0,5%.

«Даже в рамках базового сценария мы имеем очень медленный рост экономики, порядка 1-1,5%, и это очень мало, чтобы говорить о каких-то серьезных успехах или достижениях. В рамках реализации негативного сценария, то есть если Беларусь подвергнется дополнительным внешним шокам со стороны мировой экономики, мы вообще уходим в минус», – заключил эксперт.