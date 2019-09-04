Коллегия по уголовным делам Минского областного суда огласила в среду приговор по делу о коррупции и хищениях в комбинате школьного питания Ленинского района Минска.

Бывший начальник ГУПР Мингорисполкома Сергей Барисевич приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает sputnik.by.

Бывший начальник комбината школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, бывший главбух КШП Ленинского района Александра Мамотюк – к 7 годам лишения свободы, жена основного фигуранта кладовщица из КШП Лариса Рослик – к четырем годам лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда.

Как сообщалось ранее, гособвинение попросило назначить Брониславу Рослику 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима и штраф в размере 400 базовых величин. Его жене, кладовщице Ларисе Рослик, – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Барисевич был признан виновным в получении взяток повторно и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но с учетом предыдущего приговора ему назначено 13,5 лет лишения свободы.