МИД Беларуси сделал официальное заявление

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей накануне встретился с главой Межпарламентского союза (МПС), сенатором Конгресса Мексики Габриэлой Куэвас Баррон.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что Минску близка философия МПС, желание укреплять мир и безопасность, развивать демократические международные отношения.

Как рассказали в пресс-службе МИД, Владимир Макей поблагодарил гостью из Мексики за визит в Минск и участие в международной конференции, посвященной вопросам борьбы с терроризмом.

Министр обратил внимание на заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии отношений с МПС, являющейся не только старейшей, но и самой авторитетной в мире межпарламентской организацией.

Нам близка философия МПС, стремление к укреплению мира и безопасности, формированию демократических международных отношений. Поэтому мы считаем важным активнее привлекать глобальное парламентское измерение в лице МПС к поиску ответов на глобальные вызовы и угрозы, – сказал Владимир Макей.

Также глава ведомства сообщил собеседнице о предложении Александра Лукашенко возобновить широкий международный диалог по вопросам безопасности, который может способствовать укреплению доверия и нивелированию противоречий между странами.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы по сотрудничеству в рамках достижения Целей устойчивого развития на основе уникального белорусского опыта в данном направлении, который, по словам Владимира Макея, может быть востребован и МПС.