Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что электромобиль Tesla ему подарил американский миллиардер Илон Маск.

Такое заявление белорусский лидер сделал 2 сентября во время проведения урока для старшеклассников в минской школе №93. Этот фрагмент беседы со школьниками был показан накануне в эфире телеканала СТВ.

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил — увидел меня на мотоцикле и говорит: «Что это у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?», — поведал глава государства.

По словам Лукашенко, ему по душе экологичный транспорт, но на велосипеде, например, он на работу ездить не может из-за своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Тот еще ранее пообещал, что будет добираться до работы на двухколесном транспорте.

Как известно, белорусский президент неравнодушен к автомобилям и даже собирает коллекцию. Tesla S P100D глава государства протестировал еще в 2017 году.