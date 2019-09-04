В России со следующего года начнут принимать карточки «Белкарт».

Карточки национальной платежной системы «Белкарт» со следующего года начнут действовать на территории России. Белорусские карты интегрируются с платежной системой «Мир», которая действует в Российской Федерации.

Первые тесты интеграции двух систем намечены на 2019 год. Ранее планировалось, что работы по проекту будут завершены уже в текущем году.

Результатом интеграции станет то, что белорусы смогут пользоваться карточками «Белкарт» в России, а россияне карточками «Мир» в Беларуси.

У белорусов на данный момент находится порядка 5,6 млн карточек «Белкарт». Пользоваться ими можно только на территории Республики Беларусь.