В Латвии задержан 30-летний белорусский водитель по подозрению в убийстве 55-летнего украинского коллеги, которое произошло в Австрии 23 июня 2019 года. Об этом пишут австрийские СМИ со ссылкой на официального представителя прокуратуры Инсбрука, который также добавил, что препятствий для скорой передачи мужчины следствию нет.

Сообщается, что предполагаемое убийство случилось в городе Куфштайн, который находится в федеральной земле Тироль. Погибший припарковался в промышленно-складской зоне Куфштайн-Зюд, чтобы провести там время из-за запрета на вождение в выходные дни.

Предположительно, вместе с другими водителями он принял участие в распитии спиртного, после чего произошел конфликт и драка. Наутро украинского дальнобойщика нашли мертвым в кабине его грузовика, остававшегося на стоянке промышленно-складской зоны.

Вскрытие показало, что смерть наступила в результате травмы головы, полученной тупым предметом. Было начато расследование, в ходе которого следователи определили подозреваемого.

Белоруса объявили в международный розыск с 5 июля. В итоге он был задержан в Латвии во второй половине августа, уточняют австрийские масс-медиа.