Австралийский инженер Сэм Формен порыбачил, летая на дроне.

Видео необычного досуга появилось на странице магазина дронов UAV Me Facebook.

Формен вместе с коллегами из магазина беспилотников создал мощный дрон, способный поднять человека. Чтобы это доказать, мужчина слетал на нем на рыбалку.

На кадрах видно, как к мультикоптеру прицепили Формена вместе со стулом. Летательный аппарат, управляемый друзьями австралийца, удерживал рыбака с удочкой на стуле в нескольких метрах над водой.

Man carrying drone fishing Meanwhile in AustraliaDRONE FISHING WITH A DIFFERNCE!!! تم النشر بواسطة ‏‎UAV Me‎‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠١٩

В ролике показано, что мужчина даже поймал рыбу.

Сообщается, что необычной рыбалкой уже заинтересовалось управление по безопасности гражданской авиации Австралии.