Австралийский инженер Сэм Формен порыбачил, летая на дроне.
Видео необычного досуга появилось на странице магазина дронов UAV Me Facebook.
Формен вместе с коллегами из магазина беспилотников создал мощный дрон, способный поднять человека. Чтобы это доказать, мужчина слетал на нем на рыбалку.
На кадрах видно, как к мультикоптеру прицепили Формена вместе со стулом. Летательный аппарат, управляемый друзьями австралийца, удерживал рыбака с удочкой на стуле в нескольких метрах над водой.
Meanwhile in AustraliaDRONE FISHING WITH A DIFFERNCE!!!
تم النشر بواسطة UAV Me في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠١٩
В ролике показано, что мужчина даже поймал рыбу.
Сообщается, что необычной рыбалкой уже заинтересовалось управление по безопасности гражданской авиации Австралии.