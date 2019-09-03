Встреча в Варшаве секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога. Об этом сегодня журналистам сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает БЕЛТА.

Станислав Зась призвал «не искать в этой встрече скрытых смыслов, не строить конспирологических теорий». «Эта встреча полностью вписывается в наши минские инициативы по расширению международного диалога с целью обеспечения мира и безопасности», — сказал он.

Встреча секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси в Варшаве прошла в последних числах августа по инициативе зарубежных коллег, добавил Станислав Зась.