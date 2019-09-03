Почему «черный» список профессий для женщин вредит и работникам, и государству.

Белорусское государство не разрешает женщинам управлять поездом, грузовыми автомобилями, которые используются в строительстве, собирать плоды на высоте от 1,3 метров, тушить пожары и ликвидировать аварии, добывать уголь. Такие ограничения власти объясняют заботой о здоровье женщин.

Министерство труда и соцзащиты собирается пересмотреть список запрещенных для женщин профессий, куда сейчас входит 181 род деятельности. Заместитель министра Александр Румак сообщил Еврорадио, что список будут сокращать, опираясь на изменения, связанные с развитием технологий и появление новых средств защиты. Хотя о его полной отмене речь пока не идет.

Не исключено, что документ решили пересмотреть с связи с предстоящим отчетом в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (UN CEDAW), так как Комитет неоднократно указывал Беларуси на дискриминационный характер списка и что законодатель должен его пересмотреть, оставив только те профессии которые крайне необходимы для защиты материнства.

− Вероятно, законодатель ориентируется на тренды с соседних странах − в Украине список полностью отменили в 2017 году, а сейчас список существенно сокращают в России, − говорит аналитик BISS, член совета Белорусской организации трудящихся женщин Катерина Шматина.

Сокращение запрещенных для женщин профессий – верный шаг в направлении к равноправию, считают эксперты. Но оно не решает важные проблемы на рынке труда.

Принятые нормы больше не актуальны

Список, ограничивающий доступ женщин к некоторым профессиям, появился в советском законодательстве в 1930-е годы, когда вводились нормы, запрещающие женщинам работы в ночное время, тяжелые работы.

− Возможно, в 1930-е годы эти нормы и были прогрессивными и нужными, но сейчас они не соответствуют времени и реалиям, − считает Катерина Шматина.

С тех пор технологический прогресс сделал многие профессии доступными для всех: часто работа на оборудовании заключается в необходимости нажимать нужные кнопки.

− Плюс есть не запрещенные работы, где женщины поднимают тяжести и это никак не регулируется: например, женщина-повар, которой приходиться иметь дело с тяжелыми котлами, дворники, работающие в холодную погоду. А профессии из списка, к которым у женщин нет доступа, зачастую к тому же высокооплачиваемые, − добавляет аналитик BISS.

Правозащитник, член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак также убежден, что список запрещенных профессий давно устарел. Более того, в условиях безработицы его либерализация откроет возможности для женщин, которые не могут найти работу по специальности.

Власти дискриминируют женщин и забывают о здоровье мужчин?

Эксперты видят в списке противоречия и даже дискриминацию. Во-первых, государство рассматривает женщину, в первую очередь, как мать, «заботясь» о ее репродуктивном здоровье. Но оно не делает различий между женщинами, ведь некоторые из них не планируют иметь детей.

− Может показаться, что женщины не хотят работать в «мужских» профессиях, но это не так: есть женщины, которые хотят быть, например, водителями-дальнобойщицами, — рассказывает Катерина Шматина.

По ее словам, были случаи, когда закон не позволял женщинам устраиваться в отечественные компании, и они уезжали работать за границу.

− Немеханизированный труд и труд в опасных условиях может нанести большой вред женскому организму. Но у меня как правозащитника встает вопрос: если женщинам там нельзя работать в таких условиях, то почему можно мужчинам? – отмечает Андрей Стрижак.

Чтобы улучшать, или хотя бы не ухудшать, демографическую ситуацию важно заботиться о женских репродуктивных правах, но и не игнорировать репродуктивное здоровье мужчин, создавая более благоприятных условий труда, подчеркивают собеседники Завтра твоей страны.

Чем плох «черный» список

По мнению Катерины Шматиной, «черный» список профессий плох тем, что он патерналистский, то есть государство решает за женщину, что ей можно и нельзя делать, в то время как мужчина имеет право выбирать сам, соглашаться ли на сложную и опасную работу.

− Законодательный запрет каких-то видов деятельности – это чрезмерное ограничение. Получается, что государство говорит, что человек не в состоянии самостоятельно принять решение и понять, какой вред его здоровью может нанести та или иная работа. Но в условиях информированного общества каждый человек может самостоятельно оценить риски, которые несет та или иная работа, − добавляет Андрей Стрижак.

В странах Европы уже никто не удивится, увидев женщину за рулем большегрузных фур, больших междугородних рейсовых автобусов или в других профессиях, которые в Беларуси считаются только мужскими.

Но белорусские реалии немного усложняют ситуацию, так как работники некоторых профессий, в том числе тех, что внесены в «черный список», вынуждены трудиться в достаточно жестких и даже опасных условиях.

Представитель профсоюза РЭП считает, что условия, в которых работает значительная часть людей, в стране часто не соответствуют нормам и требованиям, прописанных в законе.

− Улучшения ситуации с правами работников и с условиями, в которых они работают, одним росчерком пера не достичь. Тут есть большой объем работы для правозащитников, чтобы добиваться того, чтобы на каждом конкретном рабочем месте условия были достойными для того, чтобы и мужчина, и женщина могли прийти на работу, выполнить ее, при этом не потерять свое здоровье и получить достойную оплату, − добавляет правозащитник.

Условия, которые расширяют возможности как работников, так и нанимателей, делают рынок труда более свободным и упрощают переход людей из одной сферы в другую, считает Андрей Стрижак. Это особенно важно сейчас, когда работник уже не выбирает профессию на всю жизнь, но за свою карьеру успевает сменить несколько компаний и отраслей. Без уравнивания прав работников любого пола и возраста, невозможно говорить об улучшении условий на отечественном рынке труда.