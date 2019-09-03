Беларуси в первую очередь следует разобраться с госпредприятиями, считает постоянный представитель Всемирного банка Алекс Кремер. Для этого надо провести независимую оценку эффективности их работы.

«Беларусь как семья, которая тратит больше, чем зарабатывает. Почему? Потому что половина семьи работает непродуктивно – это госпредприятия», – сказал во время медиазавтрака «Реформы на 100 миллиардов», организованного Исследовательским центром ИПМ, постоянный представитель Всемирного банка Алекс Кремер.

«А что происходит, если кто-то больше тратит, чем зарабатывает? Вначале страна проходит через длинный этап стагнации. Затем образуется уязвимость к образовавшейся задолженности. И вот на этом этапе находится Беларусь. Третий этап, фаза, на которую, я надеюсь, Беларусь никогда не перейдет – это финансовый кризис, возникающий из-за проблем во взаимоотношениях с кредиторами», – заметил он.

Сейчас, на его взгляд, главное понять каковы риски перехода от второго к третьему этапу, и также следует подумать, что можно сделать, чтобы это предотвратить.

Алекс Кремер предложил рассмотреть подробнее проблему задолженности Беларуси.

Ситуация уязвимости, в которой оказалась Беларусь, на взгляд эксперта, вызвана рядом заимствований, которые производились в иностранной валюте.

Одним из ключевых рисков Алекс Кремер назвал то, что ряд госпредприятий оказываются не в состоянии обслуживать свою задолженность. Второй риск связан с тем, когда банковский сектор может оказаться в ситуации, когда не сможет управлять своим балансом. Третий риск касается Нацбанка, который из-за внешнего давления может не суметь сдерживать потерю своих резервов.

Что делать с госпредприятиями?

Всемирный банк советует Беларуси заняться реформой госсектора. Первые шаги должны быть направлены на его реструктуризацию, считает Алекс Кремер.

Он предлагает начинать с классификации госпредприятий и отнесения их к отдельным группам: те, кто работает нормально, те, кто может достаточно быстро исправить ситуацию, те предприятия, которые не имеют будущего и их нужно ликвидировать и последние, у которых может быть будущее, если их приватизировать.

На взгляд представителя Всемирного банка, такую классификацию обязательно должен проводить независимый объективный субъект.

«Если это будет делать некое учреждение, имеющее стратегические интересы, то результатов не будет», – считает Кремер.

«Наши рекомендации часто представляют в карикатурном виде – все приватизировать или все закрыть. Но это не то, что мы имеем в виду. Мы говорим о необходимости независимой диагностики госпредприятий, чтобы понять, в каком направлении двигаться», – добавил он.

Он также отметил, что реструктуризация госпредприятий подводит к вопросу сокращения количества занятых, потому что по факту рабочие места на государственных предприятиях стали системой социальной защиты государства.

Всемирный банк в своих рекомендациях настаивает на расширении программы социальной помощи.

«По нашим расчетам, расходы бюджета, связанные с расширением и укреплением программ социальной защиты, будут в несколько раз ниже, чем расходы бюджета на поддержку государственных предприятий», – сказал Алекс Кремер.