Международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» пройдет в Минске с 3 по 4 сентября, сообщает «Минск-Новости».

Мероприятие организовано Министерством иностранных дел Беларуси и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций.

В конференции примут участие представители более 50 стран в составе почти 70 делегаций. Среди высоких гостей — генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель генерального секретаря — руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, заместитель генерального секретаря, специальный советник генсекретаря по подготовке 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда и другие.

Цель форума – обсудить многосторонние усилия и выработать решения на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Конференция будет разделена на 3 тематические сессии. На них обсудят применение террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсудят подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.