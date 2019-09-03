В Гомеле на женщину напали трое неизвестных мужчин, затолкали ее в ее же BMW X6 и увезли. По горячим следам одного их нападавших уже задержали, ему 17 лет.

Вечером 2 сентября в милицию поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской: неизвестные напали на женщину, избили ее, затолкали в белый BMW и увезли.

Вскоре разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов – Гомель. Требование об остановке водитель BMW проигнорировал.

Позже разыскиваемую иномарку нашли на улице Севастопольской. За рулем находилась избитая женщина-владелец 1984 года рождения. Она рассказала правоохранителям необходимую информацию и приметы преступников.

Одного из нападавших по горячим следам удалось вскоре задержать. Им оказался 17-летний житель областного центра.

Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В момент, когда она подъехала к дому, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину и вывезли в лес, где потребовали передать им деньги. В багажнике молодые люди нашли 5 тыс. долларов США и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в машине и скрылись.

Известны двое других соучастников, их ищут. Все трое ранее судимы.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».