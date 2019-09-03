Президент Беларуси подписал указ № 323, которым упростил порядок предоставления спонсорской помощи сельхозорганизация. Теперь бизнес даже сможет сокращать налоговую базу за счет этого.

Как сообщила пресс-служба президента, документом вносятся изменения в указ №347 «О государственной аграрной политике». Предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям с неустойчивым финансовым положением. В свою очередь организации-инвесторы получат возможность включать затраты на развитие сельхозпроизводства в состав внереализационных расходов.

«Указ направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в аграрную сферу, что будет способствовать реализации соответствующих мер по повышению эффективности деятельности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций», — отметила пресс-служба президента.