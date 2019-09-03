«Билево» – новый микрорайон на востоке Витебска. Он и сейчас продолжает интенсивно застраиваться. Новое жилье – это, конечно же, хорошо. Но насколько микрорайон удобен для жизни?

– У нас очень остро стоит проблема озеленения, – почти в один голос говорят местные жители. – Если проедетесь по улицам Богатырева, Баграмяна, Актеров Еременко, Генерала Ивановского, то увидите сплошные ряды домов. Кругом – один камень.

Людям негде нормально отдохнуть, подышать свежим воздухом. А ведь среди нас много сторонников здорового образа жизни! В общем, район уплотняется – а новых деревьев никто не высаживает!.

Поэтому Витебская команда «Говори правду» и начала проект «Робім разам» за озеленение микрорайона «Билево».

– Сегодня мы живем в каменных джунглях, – говорит ее лидер Олег Квятинский. – Во многих жилых массивах Витебска мало деревьев, нет полноценных места для отдыха.

При этом городские власти еще хотят вырубать парки и строить на их месте новострои-церкви. Производится уплотнение — строительство зданий среди

других на месте зеленых зон. А страдаем из-за него мы. Люди переживают за свое

здоровье и желают лучшего своему городу.

Витебская команда «Говори правду» хочет изменить ситуацию. И начать озеленение с микрорайона «Билево».

– Мы не требуем невозможного – высадить огромный лесопарк или сделать аллеи с роскошными фонарями, – говорит Олег Квятинский. – Наша цель – добиться высадки деревьев на дворовых и междворовых территориях. Чтобы у жителей не возникало ощущения «каменных джунглей», а жизненная среда стала более комфортной.

Также рядом с микрорайоном есть пустырь, который нуждается в озеленении. Более детальный проект мы готовы обсудить с властями города.

Команда «Робім разам» уже составила обращение в Витебский горисполком. На этой неделе начнется сбор подписей жителей микрорайона за озеленение. Также планируется провести собрание жителей по вопросам озеленения и благоустройства.

– А 8 сентября команда «Говори правду» проведет в Витебске «Школу ответственного собственника». Все желающие смогут узнать, как сделать свой дом, свой двор или свой

район более комфортными для жизни. Пора брать ответственность за комфортную среду обитания в свои руки! – заключает Олег Квятинский.

Зарегистрироваться на занятия «Школы ответственного собственника» в Витебске: https://www.facebook.com/604009802958623/posts/3589128944446679/, https://vk.com/wall15967028_15729