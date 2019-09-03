С 1 октября в Беларуси будет отменено лицензирование диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, охраны юридическим лицом своих работников и имущества, патологоанатомической диагностики, торговли средствами противопожарной защиты, оптовой и розничной торговли мазутом и нефтебитумом, хранения и приема в залог драгоценных металлов и камней, трансляции телевизионных программ и эфирной трансляции звуковых программ.

Также будут снижены требования к стажу медицинских работников для работы в негосударственных медицинских учреждениях. Работать в таких учреждениях будет разрешено не только врачам первой и высшей категории.

Это предусмотрено указом №326 «О совершенствовании лицензирования», который Александр Лукашенко подписал 2 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Документ устраняет избыточное регулирование в сфере лицензирования и упрощает требования к лицензиатам.

Указ предусматривает запрет на приостановление и прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки, закрепляет другие основополагающие принципы для осуществления лицензирования.

К таким принципам отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами.

В дальнейшем планируется принять закон о лицензировании, который будет регулировать все аспекты этой сферы.