Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов, передает РБК-Украина.

Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Теперь законопроект должен подписать глава парламента, после чего он будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Принятие закона во втором чтении поддержали 373 парламентария.

Фракция «Слуга народа» отдала 252 голоса, «Европейская солидарность» — 24 голоса, «Батькивщина» — 23, «Голос» — 19, депутатская группа «За будущее» — 22, внефракционные нардепы отдали 33 голоса.

При этом единственная фракция, которая не голосовала за принятие документа — «Оппозиционная платформа «За життя».

«373 «за». Закон принят», — заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Депутаты аплодировали принятию закона стоя.

После голосования народные депутаты принялись поздравлять друг друга и пожимать руку президенту Зеленскому.