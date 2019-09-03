Беларусь станет почетным гостем 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. С 4 по 8 сентября национальный стенд украсят лучшие образцы белорусского книгоиздания, выставки, презентации.

— На выставке презентуют издания и проекты, посвященные Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. За основу возьмут концепцию стенда, представленную на книжной выставке-ярмарке в Минске, — рассказал заместитель министра информации Игорь Бузовский. — Один из важных проектов — «В поисках утраченного» Владимира Лиходедова, который посвящен 25-летию белорусской государственности. 25 книг отражают далекое прошлое и современность в открытках из уникальной коллекции. В нынешнем году проект дополнят скульптурной композицией в виде зубра. На Дне белорусской письменности арт-объект, выполненный из старых печатных станков, привлек внимание большого числа посетителей.

В состав белорусской делегации, которая отправится в Москву, войдут известные книгоиздатели, писатели Людмила Рублевская и Наталья Батракова. В презентациях книг примут участие летчик-космонавт Петр Климук, а также представители Белорусской ассоциации биатлона.

По словам Игоря Бузовского, белорусская книга вызывает интерес у российского читателя. Приобрести понравившиеся издания предложит ОАО «Белкнига».

Также в рамках выставки пройдет церемония награждения международного конкурса стран СНГ «Искусство книги». Как известно, белорусские издания в этом году завоевали 20 дипломов, в том числе — Гран-при.