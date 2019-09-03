Оргкомитет Букеровской премии (Man Booker Prize) опубликовал короткий список претендентов на одну из самых престижных наград в англоязычной литературе.

В шорт-лист вошли:

Маргарет Этвуд с романом «The Testaments»

Люси Эллманн, «Ducks, Newburyport»

Бернардин Эваристо, «Girl, Woman, Other»

Чигози Обиома, «An Orchestra of Minorities»

Салман Рушди, «Quichotte»

Элиф Шафак, «10 Minutes 38 Seconds in This Strange World».

Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Обладатель премии за 2019 год будет объявлен 14 октября. Он получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.

Рушди и Этвуд ранее уже становились лауреатами Букеровской премии — в 1981 и 2000 годах соответственно.

Роман, с которым Этвуд номинирована на премию в 2019 году, — продолжение «Рассказа служанки», по которому снят сериал.