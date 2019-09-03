Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выразил заинтересованность в упрощении визового режима с Беларусь на встрече с новым послом нашей страны Валерием Барановским.

«Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью», — сказал Линкявичус, сообщается на сайте литовского МИДа.

Также на встрече литовская сторона высказала свою позицию по БелАЭС. Министр подчеркнул необходимость выполнения рекомендаций по стресс-тестам и обеспечения безопасности до запуска электростанции. Он отметил, что ядерная безопасность остается ключевым вопросом двусторонней повестки.

Линас Линкявичус также заявил, что Литва намерена придерживаться прагматической позиции и поддерживать проекты, выгодные двусторонним отношениям и ЕС. Кроме того, обсуждались вопросы прав человека.