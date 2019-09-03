Беларусь не планирует выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, призывает ответственные страны декларировать неразмещение ракет в Европе.

«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности, — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Президент подчеркнул, что «декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности».

Лукашенко отметил, что «мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий».

Вместе с тем, продолжил он, ранее и Договор о нераспространении ядерного оружия, и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными.

«Убежден, что совместные действия по сохранению достижений Договора о ракетах средней и меньшей дальности на нашем континенте стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия», — добавил он.

Лукашенко также отметил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является реальной возможностью появления этих вооружений в Европе. «Это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонку вооружений», — сказал глава государства.

При этом он заметил, что в «некоторых странах настолько формируют этот процесс, что во время испытания нового оружия десятками-сотнями гибнут люди».

Глава государства отметил, что последствия от разрушения ДРСМД могут быть даже опаснее терроризма. «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай бог, чтобы эта война обошлась хотя бы без ядерного оружия», — сказал он.

Президент Беларуси также предположил, что «спустя несколько лет мы начнем бороться против этого зла, и те, кто повинны в нарушении этих договоренностей (ДРСМД — ИФ), возможно, будут инициаторами конференций (по поиску разрешения ситуации — ИФ)». «Так не лучше ли сейчас остановиться? Мы сами порождаем процессы, проблемы, с которыми будем завтра бороться» — отметил он.

Лукашенко также заявил, что Беларусь для восстановления доверия последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога — как на региональном, так и на глобальном уровне.

«Без Всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своим народам и странам», — резюмировал глава государства.