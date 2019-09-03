Хоккеисты минского «Динамо» проиграли на своей площадке нижнекамскому «Нефтехимику» в стартовом матче нового сезона КХЛ — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2), сообщает БЕЛТА.

Динамо-Минск — Нефтехимик — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Минск. 2 сентября. «Минск-Арена». 15 266 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот; Дерябин – Граньяни, Грецкий – Литвинов – Демков; Денисов – Эллиотт, А. Костицын – Паре – Дроздов; Готовец — Знахаренко, Павлович (к) — Китаров — Степанов; Мартынов — Шор — Пулккинен; Евенко, Ковыршин.

«Нефтехимик»: Барулин; Мерфи — Рясенский, Порядин — Митчелл — Уайт; Шарипзянов — Захарчук, Падакин — Рыбаков — Бикмуллин; Сергеев — Брынцев, Авцин — Куликов — Черников; Хафизов — Шарифьянов — Ден.Казионов; Н. Атюшов, Грошев.

Голы: 0:1 — 06:34 Порядин (Захарчук, Уайт), 1:1 — 24:57 Пулккинен (Шор) ГБ, 1:2 — 34:28 Захарчук (Шарипзянов, Хафизов) ГБ, 2:2 — 36:27 Граньяни (Шор) ГБ, 2:3 — 48:36 Брынцев (Авцин, Куликов), 2:4 — 59:28 Казионов (Куликов, Захарчук) ГПВ.

Броски: 27-27.

Вбрасывания: 26-22.

Штраф: 8-10.

На свой первый поединок на льду «Минск-Арены» хозяева вышли не только в обновленном составе, но и в обновленной форме — с новым логотипом на груди, но это не помогло им выиграть.

Стартовый отрезок матча минчанам не удался: они пытались играть первым номером, но допускали немало ошибок в обороне. Одной из них на 7-й минуте игры воспользовался форвард гостей Павел Порядин, поразивший ворота Юнаса Энрота. Пропустив шайбу, подопечные Крэйга Вудкрофта продолжали атаковать, несколько раз играли в большинстве, но ушли на первый перерыв в роли отстающих.

Настойчивость «зубров» была вознаграждена в начале второй трети, когда Тему Пулккинен после многоходовой комбинации реализовал численный перевес, замкнув точную передачу Дрю Шора, — 1:1. Минчане попытались развить успех, но на 35-й минуте Александр Китаров был удален с площадки за задержку соперника, и тут же Степан Захарчук вновь вывел «Нефтехимик» вперед. Буквально через полминуты хозяева снова получили численное превосходство. Его реализовал Марк-Андре Граньяни, которому вновь успешно ассистировал Дрю Шор — 2:2.

В третьем периоде минчане очень хотели выйти вперед, имели для этого несколько отличных возможностей, но успеха так и не добились. Зато гости использовали свои шансы и отличились еще дважды, добыв первую победу в сезоне.

За стартовым матчем вместе со зрителями на трибунах «Минск-Арены» наблюдал и глава государства.

Свои следующие поединки минские динамовцы проведут на выезде: 4 сентября в Москве с местными одноклубниками, 6 сентября — с хоккеистами «Сочи» и 8 сентября снова в Москве — со «Спартаком».

В 12-м чемпионате КХЛ принимают участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. В ходе регулярного сезона каждая из команд КХЛ проведет по 62 матча. Затем по 8 лучших клубов из двух конференций выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за главный трофей (Кубок Гагарина) с 1 марта по 30 апреля 2020 года.