Согласно данным компании рыночных исследований Euromonitor International о количестве богатых людей в странах Восточной и Центральной Европы, за последние 5 лет в литовском Вильнюсе на 45% стало больше семей, «чистые» доходы которых превышают 150 тыс. долларов, или 135 тыс. евро. Число богачей в столице этой соседки Беларуси увеличилось с 3,1 тыс. до 4,5 тыс. Таким образом Вильнюс обогнал Минск и занимает 19-е место в рейтинге.

В Минске «глобальных» изменений не отмечено, столица Беларуси на 22-м месте с тем же показателем, что и в 2013 году – 4,2 тыс. состоятельных людей.

Возглавляют список два российских города – Москва и Санкт-Петербург, а на третьем месте – Прага. При этом в Москве отмечено снижение количества богатых жителей на 14% – с 142,7 тыс. в 2013-м до 123,3 тыс. в 2018-м. В Санкт-Петербурге отмечен рост на 11% – с 24,1 тыс. до 26,8 тыс., в Праге на 19% – с 16,5 тыс. до 20,5 тыс., сообщает ru.delfi.

Из ближайших соседей Беларуси на пятом месте Варшава, на восьмом – Киев, на 24-м и 26-м соответственно – Таллин и Рига.

Как отметил аналитик Euromonitor International Каспарас Адомайтис, число состоятельных семей в Вильнюсе в 2018-2023 годах может вырасти еще на 56%, в Риге – на 28%, в Таллине – на 21%, в Варшаве – на 20%, в Будапеште и Праге – на 19%.

В Минске, по прогнозам компании, богатых людей за этот период может стать больше на 24%.