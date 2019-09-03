Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт телеканала РЕН ТВ.

Как видно на кадрах, лайнеры зацепились крыльями.

«Самолет Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин», — рассказал источник «Известий» в воздушной гавани.

Оба лайнера получили незначительные повреждения. Никто из пассажиров не пострадал, людей вывели из самолета.

Что именно послужило причиной происшествия, пока неизвестно.