Десять народов Европы, которые завидуют независимой Беларуси

Иметь независимое государство в Европе — большая роскошь. А потому белорусам, которые имеют независимую и большую по территории страну, завидуют миллионы человек.

Радыё Свабода составило список потенциальных стран, чьи народы уже не первое десятилетие, а то и столетие, стремятся к независимости *, но остаются в составе других государств.

Страна Басков

Территория — 21 тыс. км2

Столица — Бильбао

Население — около 3 миллионов человек

В составе Испании и Франции

Баски считаются одним из наименее ассимилированных народов Европы. Баскский язык не входит ни в индоевропейскую, ни в какую другую языковую семью. Это так называемый изолированный язык.

К V веку нашей эры земли басков были номинально под владычеством Рима. В VII-IX вв. здесь существовала этническое государство — Герцогство Ваксония. С XI в. Южная Страна Басков находилась в составе Королевства Наварры и Кастилии. Испанская часть сохраняла свою автономию к 1836 году, французский — до 1789-го.

В 1953 году студенты университета Бильбао создали подпольную организацию «Экин», что по-баскские значит «держаться». Они стремились к объединению всех баскских земель в единое суверенное государство.

С 1959 года радикальными методами за независимость Страны Басков борется националистическая организация ЭТА. С 1960-х годов они подрывают участки, убивают чиновников. Предполагается, что от атак ЭТА погибли более 800 человек.

Согласно конституции Испании 1978 году часть испанской Страны Басков получила временную, а с января 1980 года — постоянную автономию. После этого ЭТА проводила с испанскими властями мирные переговоры, и в 2006 году заявила о постоянном прекращении огня.

И хотя Стране Басков было уделено наибольшее автономия в Испании, она стремится к полной независимости.

Каталония

Территория — 32 тыс. Км2

Столица — Барселона

Население — 7,6 миллиона человек

В составе Испании и Франции

Каталония считается наследником средневекового королевства Арагон на восточном побережье Пиренейского полуострова. В 1516 году Арагон был объединен с Кастилией в королевство Испания. Политическую и юридическую независимость Каталония потеряла в 1714 году.

Каталония пыталась восстановить свою независимость в 1871 году, потом — в 1930-е. Однако, после того как Франко победил в гражданской войне, Каталония осталась в составе Испании. В диктаторской Испании против каталонцев проводились репрессии, что способствовало популяризации каталонского сепаратизма.

В 1979 году, через год после смерти Франко, Каталония получила в составе Испании автономию. С тех пор автономный регион имеет свое правительство, Каталонский язык признан и имеет статус официального.

В 2006 году в Каталонии приняли новый автономный статус, расширив финансовую самостоятельность.

В 2009-2010 годах здесь проходили неофициальные опросы-референдумы по поводу независимости Каталонии. Свыше 90% жителей региона поддерживают эту идею.

В 2012 году в массовой манифестации под лозунгом «Каталония — новое государство Европы» приняли участие более 1 миллиона человек.

9 ноября 2015 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о создании независимой республики. Но Конституционный суд Испании признал резолюцию о независимости неконституционной.

Шотландия

Территория — 77,9 тыс. Км2

Столица — Эдинбург

Население — 5,4 миллиона человек

В составе Великобритании

В 843 году король Кеннет I Мак-Альпин объединил земли Северной Британии. Это время считается началом Шотландии. В 1605 г. король Шотландии Яков I стал одновременно еще и королем Англии. К 1707 году Англия и Шотландия оставались суверенными государствами, которые руководствовались одним монархом.

В 1707 году был подписан Акт об унии между Англией и Шотландией, и образовалась союзное государство Великобритания. В Великобритании оставался только один парламент — английский, и Шотландия полностью перешла под власть Лондона.

Только в 1885 году восстановили министерства по делам Шотландии и должность секретаря по делам Шотландии при правительстве Великобритании.

Вопрос о независимой Шотландии стали серьезно обсуждать только в 1970-е годы, когда в Северном море нашли месторождения нефти. Шотландская национальная партия объявила программу «Это шотландская нефть».

В 1979 году состоялся первый референдум за расширение своих прав. Шотландцы требовали большего самоуправления и создания законодательного органа, независимого от Лондона.

В 1998 году парламент Великобритании принял Акт о Шотландии. По его в Шотландии создавались собственный парламент и администрация.

В 2007 году шотландская национальная партия победила на выборах в парламент, а 22 августа 2014 года состоялся референдум о независимости страны. В нем приняли участие 85% населения Шотландии. Но 55,3% проголосовали против выхода из Великобритании.

В 2016 году Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, в то время как Шотландия проголосовала, чтобы остаться в ЕС. По этому поводу лидер Национальной партии заявила, что перспектива второго шотландского референдума о независимости «весьма вероятна».

Фландрия

Территория — 13,5 тыс. Км2

Столица — Брюссель

Население — 6,4 миллиона человек

В составе Бельгии

Фландрия — это пять северных регионов Бельгии. В отличие от франкоязычных южных регионов страны — Валлонии, во Фландрии официальный язык — нидерландский.

Бельгия стала независимой от Нидерландов после революции 1830 года. Исторически здесь был сильное французское влияние, и все XIX столетие единственным официальным языком в Бельгии оставался французский. Для защиты родного языка фламандцы стали образовывать политические партии. В 1861 году в Антверпене образовалась радикально-либеральная партия.

Первой победой фламандцев было принятие Закона о равенстве в 1898 году. Впервые на уровне закона признавалась равенство нидерландского языка в делопроизводстве.

С ростом национализма в фламандской части в течение ХХ века сохранялась напряженность между Фландрией и Валлонией. Это привело к тому, что в стране началось реформирование политической системы. Бельгия перешла от унитарной к федеративной республике в 1980 году.

Вместе с федеральным парламентом в Брюсселе, Фландрия и Валлония имеют собственные парламенты. И хотя Бельгия — государство федеративное, между регионами сохраняется напряженность. Особенно сильный фламандский сепаратизм. Правые партии, в частности «Фламандский интерес», призывают к независимости Фландрии. Остальные Фламандские партии считаются умеренными и выступают главным образом за сохранение фламандского языка и традиций.

Корсика

Территория — 8,6 тыс. Км2

Столица — Аяччо

Население — 314,4 тысяч человек

В составе Франции

До того как в 1768 году Корсика перешла к Франции, островом в разные времена владели византийцы, генуэзцы, пизанцы, арагонцы. В XVIII веке корсиканцы бунтовали против властей Генуи и те решили отдать непокоренный остров Франции «за долги». Французские войска быстро разбили повстанцев.

Только в 1919 году появился план создания корсиканского парламента и местного правительства. После этого Корсика получила статус особой экономической зоны, но дальше автономии правительство Франции не пошло.

После Первой мировой войны на Корсике появилась сепаратистская организация «Фронт национального освобождения Корсики» (ФНОК). Фронт стремится к полной политической независимости Корсики. Также организация добивается признания французскими властями «народа Корсики» (по французским законам все граждане страны считаются французами).

С 1970-х годов ФНОК ведет террористическую деятельность. Устраивает взрывы в общественных местах, грабит банки и требует так называемые «революционные налоги». Подавляющее большинство атак происходит в континентальной Франции, а не на самой Корсике.

В июне 2014 года Фронт заявил, что прекращает вооруженную борьбу. Организация «решила участвовать в одностороннем порядке в демилитаризации и прогрессивным выходе из подполья». В 2016 году ФНОК объявил, что прекращает военные операции, чтобы создать новый законодательное собрание во главе с националистами. При этом вооруженная группа отказалась оставлять оружие. В июле 2016 года они предупредили, что решительно ответят на любые атаки джихадистов на Корстке.

Сардиния

Территория — 24,1 тыс. Км2

Столица — Кальяри

Население — 1,7 миллиона человек

В составе Италии

Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море. С 1326 до 1708 года она входила в состав королевства Арагон, а потом — Испании. После войны за испанское наследство в 1708 году Сардиния отошла к Австрии, а в 1720 году вместе с Пьемонт и Савойя образовала Сардинского королевства (столица располагалась в Турине). С 1861 года и по сегодняшний день Сардиния входит в состав Италии.

Первая националистическая Сардинская партия появилась в 1921 году. Правда, в самые лучшие времена она набирала на местных выборах не более 30% голосов.

В 1960-е левый политик Жанжакама Фэльтринэли предлагал сделать Сардинию «свободной от колониализма средиземноморской Кубой». Но про независимые партии были уничтожены итальянской службой государственной безопасности.

Движение за независимость возобновилось в 1980-е годы. Здесь действовал «Сардинское вооруженное движение», члены которого похищали и убивали людей. На острове происходили теракты. Самый известный из них — покушение на Сильвио Берлускони в 2004 году. Также известен план освободить остров при поддержке Муаммара Каддафи.

По данным опроса, проведенного по заказу университета Кальяри в 2012 году, 40% сардинцев поддерживают независимость Сардинии, а 48% хотели бы иметь большую автономию в составе Италии.

В 2012 году в Сардинской Ассамблеи — местном парламенте — состоялось голосование о референдуме о независимости. Для организации плебисцита не хватило одного голоса.

В 2014 году независимая группа развернула кампанию, чтобы Сардиния достигла независимости через присоединение к Швейцарии в качестве кантона.

Фарерcкие острова

Территория — 1,4 тыс. Км2

Столица — Торсгавн

Население — 48,4 тысячи человек

В составе Дании

В средневековье Фарерские острова, расположенные в Атлантическом океане между Норвегией, Шотландией и Великой Британией, были населены норвежцев. В тысяча триста восемьдесят восьмом году Фареры перешли к Дании.

В 1816 году датчане приняли несколько дискриминационных законов против Фарерских сообщества. Они отменили деятельность местного парламента — Лёгтынга. Также была отменена должность премьер-министра Фареры. Официальным оставался только датский язык.

В XIX веке здесь началось национальное движение, в первую очередь направленое на расширение применения фарерского языка. Однако к 1939 году фарерский язык был запрещен использовать в школе и церкви.

В 1940 году, после того как Третий рейх оккупировал Данию, британские войска заняли Фареры.

К 1945 году Фареры оставались фактически независимыми от Дании. Это содействовало дальнейшему усилению Фарерского сепаратизма. В 1946 году здесь прошел референдум о независимости. 50,74% избирателей проголосовали за независимость Фарер.

В референдуме приняли участие две трети населения островов. На этом основании правительство Дании признало результаты недействительными, и через два дня после референдума король Дании распустил фарерское правительство.

С 1948 года здесь действует «Закон о самоуправлении». Местные органы власти имеют довольно широкие права. Они отвечают за начальную и среднее образование, налогообложение, контроль над полицией.

Четыре партии, которые выступают за независимость, имеют 17 из 33 мест в Фарерском парламенте. И хотя сепаратистские настроения здесь сильные, экономически Фареры остаются зависимыми от Дании. 10-12% местного бюджета — это субсидии из Копенгагена. Поэтому местные жители надеются на нефть, которую иностранные компании ищут в территориальных водах Фарер.

Южный Тироль

Территория — 7,4 тыс. Км2

Столица — Больцано

Население — 511,8 тысячи человек

В составе Италии

В 1919 году Италия получила Южный Тироль — часть Австрии — за согласие выступить в Первой мировой войне против Тройственного союза.

Фашисты, которые пришли к власти в Италии в послевоенные годы, начали проводить в новом регионе итализацию. Все населенные пункты Южного Тироля были переименованы на итальянский лад. В 1938 году 78 тысяч человек были вынуждены уехать в Третий рейх.

По мирному договору с Австрией в 1947 году немецкоязычной жителям Тироль гарантировали равные права с итальянскоязычными. Южный Тироль вошел в состав автономной области Трентина.

В это же время здесь был создан подпольный «Комитет освобождения Южного Тироля». Организация подрывала государственные здания и фашистские памятники. Самая известная акция комитета — подрыв линий электропередач в 1961 году. В результате без электричества остался не только сам Тироль, но и весь север Италии.

В 1972 году Италия согласилась расширить самоуправление в Тироле. Развитие региона позволило оставлять 90% всех налогов в местном бюджете.

Окончательно вопрос Южного Тироля был урегулирован в 1992 году. Италия дала немецкоязычной жителям региона право получать образование на немецком языке. Тирольцы чаще стали входить в муниципальные органы власти.

В 2001 году регион получил статус отдельной немецкоязычной провинции. Он входит в еврорегион Тироль.

Сегодня в Южном Тироле проживает 62,3% немецкоязычных жителей, 23,4% — итальяноязычных. Согласно различным опросам, выхода Южного Тироля из состава Италии хочет около половины населения.

Три партии, выступающие за независимость Тироля, имеют треть депутатов в местном парламенте. Вместе с автономистами они образуют правящую коалицию.

Венета

Территория — 18,4 тыс. Км2

Столица — Венеция

Население — 4,7 миллиона человек

В составе Италии

Венецианская республика существовала с 697 года до 1797-го. В XV-XVI веках Венеция была самой сильной страной не только в Средиземноморье, но и во всей Европе.

В 1797 году Наполеон захватил Венецианскую республику. В 1866 году регион Венета вошел в состав объединенной Италии.

После Первой мировой войны из-за экономического кризиса итальянские власти опасались сепаратистских настроений в Венеции. Местные партии требовали автономных органов власти. В 1921 году впервые представитель от венецианской партии прошел в Палату депутатов.

В 1960-е годы областники стали снова набирать силу. К языковым претензиям добавились экономические. В 1970-е годы в Венете начался экономический бум. Однако большая часть налогов с северных территорий Италии шла в общегосударственный бюджет.

Для защиты интересов Венецианская региона в 1980 году образовалась Лига Венета. Она стала первой регионалистской партией на севере Италии.

По разным опросам, около половины жителей Венеты поддерживают идею независимости от Рима. В последние годы независимые настроения здесь усиливаются.

В 2012 году в Венеции собирались провести референдум о независимости. В 2013 году организовали онлайн-голосование, в котором 89% высказались за независимость Венеты. Организаторы утверждали, что в голосовании приняли участие 63,2% избирателей. Другие источники говорят, что только 3,6%.

Бавария

Территория — 70,5 тыс. Км2

Столица — Мюнхен

Население — 12,8 миллиона человек

В составе Германии

Исторически Бавария всегда была ближе к католической Австрии, чем к протестантской Пруссии. Но после поражения в австро-прусской войне она в 1871 году вошла в состав объединенной Германии.

Свою независимость от Германии Бавария объявила после Первой мировой войны. 6 апреля 1919 года появилась Баварская Советская Республика. Правда, просуществовала она буквально месяц.

После распада Австро-Венгрии Бавария предлагала Австрии создать единое государство. В частности, баварские власти были заинтересованы в регионах Верхняя Австрия и Северный Тироль.

В 1923 году баварские монархисты пытались взять власть в свои руки и восстановить независимую Баварию. Но нацистская партия, которая только набирала силу, помешала отделению Баварии.

Когда нацисты пришли в Германии к власти, они разогнали сначала «баварских сепаратистов», а потом и весь баварский парламент.

Баварский национализм усилился в конце Второй мировой войны. Националисты надеялись, что союзники поддержат их в деле создания независимой Баварии. В результате земля получила большую автономию в составе федеративной Германии.

Сепаратистская Баварская партия имела большое влияние в 1950-е. Потом ее позиции ослабли, и представители Баварской партии набирали на федеральных выборах считанные проценты.

Баварцы всегда подчеркивают свою идентичность. Большинство населения здесь согласна с тем, что Бавария — часть Германии, но в последние годы здесь усиливаются демократические настроения. Особенно с началом миграционного кризиса в Европе и выхода Великобритании из Евросоюза.

* При подготовке материала учитывались только действующие регионалистские и сепаратистские движения, целью которых — прежде всего независимость, а не воссоединение с другими странами. Так, например, националистическое движение в Северной Ирландии стремится слиться с Республикой Ирландией, а руководство Приднестровья надеется на единую страну с Россией.