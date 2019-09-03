Стало известно, что с 1 октября «Беларусбанк» меняет условия снятия наличных денежных средств в банкоматах партнера — «Белинвестбанка». Будет взиматься комиссия.

Как сообщается на сайте «Беларусбанка», с 1 октября 2019 года за снятие наличных в банкоматах «Белинвестбанка» будет взиматься комиссия в размере, который установлен для других банков.

Это два с половиной процента от суммы снятия либо не менее 3 долларов (евро), 3 белорусских рублей или 110 российских рублей.

Вместе с тем по-прежнему без комиссии снять наличные по карточкам «Беларусбанка» можно в банкоматах данного финансово-кредитного учреждения, а также в банкоматах партнеров — «БПС-Сбербанк» и «Белагропромбанк».

Ранее сообщалось, что с 1 августа «Беларусбанк» увеличил размер комиссий по операциям через банковские карточки.

В частности, теперь за снятие наличных в банкоматах других финансово-кредитных учреждений взимается 2,5 % от суммы снятия, не считая комиссии других банков.

За безналичный расчет по реквизитам, указанных владельцем карты в каналах дистанционного обслуживания банка, взимается 75 копеек за каждую платежную операцию.

Чтобы просмотреть баланс по карте в банках-резидентах, следует оплатить услугу в размере рубля либо 0,5 доллара или евро, 35 российских рублей.

Аналогичная операция в банках-нерезидентах обойдется держателю карты в полтора рубля либо 0,8 доллара или евро, 45 российских рублей.