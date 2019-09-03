Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в 1/8 финала парного разряда «US Open» разгромили американский дуэт Кори Гауфф/Кэти Макнелли — 6:0, 6:1.

И Азаренко, и Барти уже выбыли из одиночного разряда и сконцентрированы на выступлениях в паре. Белоруска уступила соотечественнице Арине Соболенко в 1-м раунде, а австралийка в 1/8 финала сенсационно проиграла китаянке Ван Цян.

В четвертьфинале белорусско-австралийский дуэт ждет встреча с первой сеяной парой турнира Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция). Азаренко и Барти посеяны под восьмым номером.

Также до четвертьфинала добрались Арина Соболенко и Элис Мертенс (четвертые сеяные). Белоруске и бельгийке предстоит сразиться с китайским дуэтом Дуань Инин/Чжэн Сайсай. При этом Мертенс также продолжает выступление в одиночном разряде.

А Александра Саснович и Виктория Кужмова сыграют с третьей парой турнира Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай). Таким образом три из четырех четвертьфинальных встреч пройдут с участием белорусок.

Матчи с участием Виктории Азаренко и Арины Соболенко состоятся уже сегодня вечером. Александра Саснович вступит в бой в среду.

Азаренко и Саснович могут встретиться уже на полуфинальной стадии. Соболенко находится в другой части сетки и с кем-то из соотечественниц может сыграть только в финале.