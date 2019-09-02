Жесткая авария на трассе М4 «Дон» с участием белоруса: погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще два получили травмы в аварии, которая произошла вечером 1 сентября на трассе М4 «Дон» в Павловском районе (РФ). Об этом сообщает auto.tut.by со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Воронежской области. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

По предварительной информации, на 688-м километре трассы 57-летний водитель Nissan Note выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом, которым управлял 57-летний белорус. От удара грузовик самопроизвольно выехал на встречку, опрокинулся на бок и влетел в две иномарки — Citroen Berlingo и Opel Insignia.

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель Nissan, а также 53-летний водитель Citroen, его 53-летняя и 15-летний пассажиры. Травмы различной степени тяжести в аварии получили 10-летний пассажир Nissan и водитель фуры — их доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

— В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, — проинформировали в полиции.