В Южной Каролине планируют эвакуировать более 800 тысяч жителей прибрежных зон из-за урагана «Дориан». 1 сентября шторм наивысшей пятой категории обрушился на Багамские острова.

Из-за приближающегося урагана «Дориан» в штате Южная Каролина планируется эвакуация жителей прибрежных зон. Об этом в воскресенье, 1 сентября, заявили власти штата. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября и затронет 830 тысяч человек. Кроме того, все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты уже с 3 сентября. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды. Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.

Это означает, что ураган представляет серьезную опасность для жизни людей, а его последствия могут быть катастрофическими. Скорость ветра достигает 295 км/ч.

1 сентября тропический шторм достиг Багамских островов. Волны в океане достигали семь метров высоту.

Во время пресс-конференции премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис назвал Дориана «чудовищной бурей».

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США. По прогнозам, вечером 2 сентября «Дориан» может достичь Флориды. Далее он может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная и Северная Каролины.