Торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу учебного года, проходят в столичных учреждениях образования 2 сентября. Об этом сообщили «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Сегодня для всех минских учеников прозвучит первый звонок в 2019/2020 учебном году. За парты столичных школ сядут более 208 тыс. ребят. Из них — около 24,4 тыс. — первоклассники, — рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

В этот день у ребят пройдут гостевые уроки под названием «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!». Школьники посетят учреждения социокультурной сферы города и знаковые площадки столицы. Например, первые в новом учебном году занятия состоятся в Республиканском театре белорусской драматургии, Национальной библиотеке Беларуси, Музее денег, мемориальном комплексе «Тростенец», Парке высоких технологий.