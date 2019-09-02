16-летний немец Ларс Мотца благодаря своей физиологической особенности попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Юноша носит 57 размер обуви, из-за чего ему приходится покупать ее на заказ, сообщает mir24.tv со ссылкой на портал Nation News.

Стоимость одной пары иногда доходит до полутора тысяч евро. Хорошо, что расходы покрывает медицинская страховка. Сам Ларс рад, что рекорд принадлежит именно ему. При этом молодой человек признался, что ему трудно подниматься по ступенькам, есть проблемы с автошколой и со спортом: хоккей, футбол и баскетбол ему не подходят.

Иногда с парнем происходят забавные истории. Например, однажды ему пришлось снимать ботинки в аэропорту Цюриха, потому что сотрудники службы безопасности решили, что он спрятал туда запрещенные для провоза вещи.