В IT-стране реализуется IT-решение для увековечивания памяти павших в Великой Отечественной

Известный в Беларуси социальный проект «Помним» расширяет свою географию и общественно значимый функционал.

Социальный проект «Помним» — это бесплатная общедоступная база поиска мест захоронения Беларуси. Цель проекта — дать возможность любому человеку быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения родных и близких, сообщает Gomel.today.

Проект развивается уже несколько лет и все это время социальная значимость проекта увеличивается, поскольку расширяются его общественно значимые функции и возможности. Сегодня одной из таких социально значимых задач развития проекта является оцифровка, то есть внесение в электронную базу, всех сохранившихся на территории Беларуси братских могил времен Великой Отечественной войны.

Недавно был завершен один из важнейших этапов реализации данной задачи: внесение в базу развернутой информации обо всех сохранившихся братских воинских захоронениях на территории города Минска и Минского района. Развернутая информация включает описание местоположения и точную геолокацию братской могилы с возможностью построения маршрута, фото братской могилы, количество захоронений, а также имена и фамилии тех, кто там покоится (если они известны).

Еще одной общественно важной функцией проекта «Помним» является возможность любому пользователю оставить заявку на бесплатный поиск захоронения кого-то их родных и близких, если данное захоронение еще не внесено в базу проекта. Сотрудники проекта безвозмездно помогут отыскать место захоронения, причем не только на территории Беларуси, но также в России и Украине. Для подачи такой заявки необходимо заполнить соответствующую форму на сайте проекта, предварительно выбрав одну из трех стран поиска — Беларусь, Россию либо Украину. Такой поиск может занимать от недели до года. Чем больше информации об искомом месте захоронения и данных об усопшем внесено в заявку, тем быстрее оно будет найдено.

Помимо этого, очень полезной для каждого пользователя составляющей проекта, является создание единого информационного каталога организаций, которые оказывают ритуальные услуги и услуги по благоустройству захоронений. В каталоге будут приведены честные отзывы о работе каждой из организаций и обеспечена возможность поиска поставщика услуги по назначению и местоположению.