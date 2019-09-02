В Брестском районе молодая женщина получила серьезные травмы, оказавшись зажатой стеклом на двери автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

В Брестский РОВД 31 августа поступила информация из больницы о госпитализации 20-летней жительницы Жабинки с признаками механической асфиксии и телесными повреждениями. Выяснилось, что женщина вместе с семьей гостила в деревне Старое Село. Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел супруг. Мужчина разбил стекло, освободил жену из ловушки и вызвал бригаду скорой помощи.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», — рассказал Дмитрий Иванюк. Пострадавшая находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.