Белорусская национальная биотехнологическая корпорация является уникальным проектом.

Директор департамента по стратегическому развитию и планированию БНБК Илья Снопков заявил в эфире ОНТ о том, что корпорация в будущем будет продавать за рубеж продукции на 300 млн долларов.

В перспективе будет создан полный цикл производства, который полностью обеспечит потребности страны, а часть продукции будет поставляться на экспорт.

На экспорт мы будет отправлять продукцию на 300 миллионов долларов. Это после выхода на полную мощность, — отметил Снопков.

Также директор обратил внимание, что БНБК является уникальным в мировом масштабе проектом. Нигде больше нет в одном месте полного биотехнологического цикла.

На БНБК смогут осуществить глубокую переработку зерна — до аминокислот, которые нужны для правильной балансировки кормов. В результате мясо должно стать дешевле и качественнее.