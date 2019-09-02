По данным синоптиков, в ближайшие дни температура пойдет на убыль. По юго-востоку временами будет немного теплее. При этом прогнозируются дожди, осадков почти не ожидается лишь в среду и четверг.

Во вторник 3 сентября ночью +11..+17, днем от +15 по северо-западу до +28 по востоку. Ночью по западной половине, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах туман.

В среду 4 сентября ночью +6..+13, по востоку до +15, днем +18..+24. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку местами кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.

В четверг 5 сентября ночью +6..+13, днем +18..+25. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.

В пятницу 6 сентября ночью +6..+13, днем +16..+23, по юго-востоку до +25. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

В субботу 7 сентября ночью +5..+12, по югу +13..+14, днем +17..+24, по югу +25..+26. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

В воскресенье 8 сентября ночью +7..+14, по юго-востоку +15..+16, днем +15..+22, по юго-востоку +23..+27. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман.